招商银行发行备案制下首单个人住房抵押贷款支持证券

路透北京3月10日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)日前在银行间债券市场推出招元第一期个人住房抵押贷款支持证券（RMBS）。该RMBS为备案制后发行的首单RMBS。招行亦成为中国资产证券化试点以来继建设银行(601939.SS)(0939.HK)和邮储银行后第三家发行RMBS的银行。

招行的新闻稿显示，本次RMBS项目选取的资产较为优良，分散度高，剩余期限较短，以客户自住用途的一手房贷款为主，且初始抵押率为56%。

“招行个人住房贷款余额已超过3,200亿元人民币，因而有助疏导需求和必要性。”招行称。

招行称，此次RMBS发行不同于与以往市场惯例挂钩一年期存款利率基准所不同，招行选择挂钩五年期贷款基准利率，并采用负点差招标，将债券定价基准挂钩基础资产定价基准，帮助投资者对冲掉基差风险。

自2012年资产证券化试点重启以来，招行已经累计发行资产支持证券四期共277亿元，覆盖对公贷款、信用卡应收账款和个人住房抵押贷款等三类资产。

2014年9月30日，中国央行和银监会发布《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》，鼓励银行通过发行住房抵押贷款支持证券(MBS)和期限较长的专项金融债券等筹集资金以增加贷款投放。（完）

(发稿 李铮; 审校 李贺/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。