招行预计净息差继续下行 将打造“轻型银行”提高定价能力

路透北京3月31日 -中国股份银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)董事长傅育宁周一表示，预计今后净息差会继续下行，为此招行将打造“轻型银行”，通过提高定价能力及控制成本来应对。

该行年报显示，去年实现净利润517亿元，同比增长14.3%；净利息收益率2.82%，同比减少0.21个百分点；不良贷款率则增加0.22个百分点至0.83%，资本充足率略降至11.14%。

“2014年招商银行要打造‘轻型银行’，服务基础客户和优质价值客户，寻找新盈利点，并进行组织架构和流程再造。”傅育宁在业绩记者会上称。

招行副行长李浩表示，招行近些年非利息业务收入每年都以20%以上的速度增长；但他同时指出，“2014年招行的不良率不乐观，但不会有系统风险，总体是可控的；未来招行会利用财政部的新政策，加大清收力度，轻装上阵。”

据年报，招行去年实现非利息净收入336.91亿元，同比增幅达34.8%。

招行行长田惠宇并称，互联网金融并不会对招行产生很大冲击，因为该行中高端客户群体金融资产占到总资产95%。此类客户通常更加青睐综合化服务，因此互联网金融对其影响不大。

为应对利率市场化冲击，同为股份制银行的民生银行(600016.SS)亦在年报中称，坚持民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行为其三个基本定位，其中以小微金融为突破口，实现战略定位的进一步聚焦。

民生银行(1988.HK)周六发布的年报显示，2013年实现净利润423亿元，同比增长12.55%；不良贷款率0.85%，同比上升0.09个百分点。当年小微企业贷款余额同比增加878亿元；小微客户总数比上年末增长92%。

银河证券银行业分析师黄斌辉认为，去年民生银行的小微客户数量上升较快，和该行的战略定位分不开。由于民生银行的小微客户定位，其贷款利率在上市银行中是除了宁波银行(002142.SZ)外最高的。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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