中国取消存贷比有利提高银行贷款能力及货币传导效率--招商证券

路透上海6月25日 - 中国招商证券(600999.SS)宏观团队周四点评称，中国取消存贷比有利于提高商业银行贷款能力，减轻流动性波动，提升货币政策传导效率；但需理解此举并非放松监管，且贷款投放规模也难以显着增长；另外少了存贷比限制，银行传统通道业务需求将降低。

随着利率市场化的不断深化，银行可以从资金成本的角度不断优化资源配置，“疏通货币政策传导机制，提高传导效率，而这正是解决目前货币政策困局的关键。”报告点评称。

报告认为，存贷比的取消降低商业银行拉存款的压力，避免月末季末流动性的大幅波动。虽然此前监管层已经竭力减轻存款冲量对流动性的扰动，如存款偏离度考核，但是政策效果有限。

招商证券宏观团队并认为，“提高商业银行贷款能力，有利于稳增长。”从国办发40号文要求银行保障地方融资平台在建项目后续贷款，以及最近发改委的1327号文和媒体报导的补充文件要求允许企业债借新还旧，政策方向明确指向解决基建和固定资产投资的资金来源问题，确保中长期贷款投放，延续“宽信用”和“稳增长”政策思路，贷存比取消与此政策方向一致。

数据显示，一季度末银行贷存比为65.7%，但中小和股份制银行的贷存比一直很高，接近监管红线，可能限制了其放贷能力。

招商证券并指出，取消存贷比限制贷款规模仍难以显着增长，因为央行每年都会制定全年的贷款合意投放规模，另外实体贷款需求仍低迷，另外从风控角度看，经济低迷贷款投放也将更为审慎，何况存贷比仍是流动性监测指标。

取消存贷比之后，招商证券认为例如信托、基金子公司、券商资管等将表内资金转移至表外的传统通道业务需求将降低。

中国国务院常务会议周三表示，通过了《商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。(完)

(发稿 张金栋；审校 杨淑祯)

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