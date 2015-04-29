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中国财经 | 2015年 4月 29日 星期三 10:08 BJT

招行一季度净利同比增15.2% 不良率较年初微升

路透北京4月29日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)周三公布，一季度实现净利润172.2亿元人民币，同比增长15.22%。

季报并显示，截至3月末，不包括附属公司，招行本身不良贷款余额321.71亿元，比年初增加47.06亿元；不良贷款率1.35%，比年初升0.15个百分点；不良贷款拨备覆盖率220.26%，比年初下降9.73个百分点。

此外，在高级法下，截止3月末，该行资本充足率为12.12%，一级资本充足率为10.28%，分别较上年末上升0.19个和0.28个百分点。

对于应对资产质量压力，招行表示，将推进产能过剩行业、大额民营集团、高风险小企业及小微业务等重点领域风险退出，加强现金清收，加快风险客户债务重组，创新不良处置模式。

此外，招行表示，一季度其零售金融业务价值贡献持续提升，税前利润达同比增长30.16%，占该行税前利润比例为47.97%。

招商银行此前曾公告称，将向该行员工持股计划定向增发不超过4亿3,478.26万股A股，融资至多60亿元，募集资金将用于补充核心一级资本。（完）

参看季报详情，请点选上交所网站：here

(发稿 王蕾；审校 李贺/张喜良)

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