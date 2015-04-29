招行一季度净利同比增15.2% 不良率较年初微升

季报并显示，截至3月末，不包括附属公司，招行本身不良贷款余额321.71亿元，比年初增加47.06亿元；不良贷款率1.35%，比年初升0.15个百分点；不良贷款拨备覆盖率220.26%，比年初下降9.73个百分点。