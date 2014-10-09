招商银行率先执行房贷新政 拨出单独信贷额度

路透上海10月9日 - 中国央行在9月30日出台“认贷不认房“新政之后，中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)周三率先出台了执行房贷新政通知，并拨出单独信贷制度支持贷款需求。

招行相关负责人周三表示，央行房贷新政出台后，该行从即日起实施首套房新政，并在房贷额度上单独拨出信贷额度用于支持购房贷款市场需求，还会根据房地产市场的发展适时调增房贷额度。

在定价方面，将按照央行房贷新政的要求，进一步支持居民购房贷款需求，具体根据借款人偿付能力、信用状况等因素确定各借款人首付款比例和贷款利率水平。

房贷新政在国庆节长假前公布以来，其他银行尚未发布正式执行通知，关键内容包括是否落实贷款利率七折下限，执行”认贷不认房“以及是否放松二套及以上住房贷款的政策等。

中国央行和银监会此前则宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。

同时在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。（完）

(发稿 徐永; 审校 黄凯)

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