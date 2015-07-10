招商银行获招商局集团斥资近2.5亿元人民币增持A股

路透香港7月10日 - 据香港联交所资料披露，大型央企招商局集团本周一（6日）率先增持旗下A股公司股份，集团在场内买入1,343万股招商银行(600036.SS)(3968.HK)A股，涉资约2.49亿元人民币。

联交所权益披露资料显示，招商局集团本周一在场内按每股平均价18.518元增持招商银行A股。招商银行A股当天最高及最低股价分别为18.19元和19元，收报18.82元。

经过这次增持后，招商局集团持有招商银行A股比例由23.94%升至24%。

国务院国资委周三发布通知，要求中央企业在股市异常波动期间不得减持所控股上市公司股票，同时支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票。

随后，全体中央企业联合承诺，在股市异常波动时期不减持所控股上市公司股票，同时加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票的增持力度。

招商局集团是国家驻港大型企业，经营总部设于香港，与中旅集团、华润集团及光大集团并列为香港四大中资企业。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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