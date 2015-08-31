民生银行牵头130亿港元收购华富国际控制权 非执董投弃权票

路透香港8月31日 - 中国股份制银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)称，由其牵头财团同意以130.26亿港元收购香港券商华富国际(0952.HK)逾八成股权并将提出全面收购要约，但董事会一名非执行董事对议案投弃权票。

民生银行上周五晚的公告显示，其全资附属公司民银国际及联合投资者与华富国际签订协议，同意按每股0.565港元认购华富国际合计230.55亿股新股，相当于经扩大后股本80.68%的股份，完成后，民银国际将按每股1.38港元向华富国际提出强制无条件现金要约收购。

这次收购将令民生银行成为华富国际单一最大股东。民生银行表示，“加上关连收购方及联合投资者，将进一步提高华富国际的股本金以提升其市场地位及竞争力，使华富国际在增资后在香港中资投行股东权益排行中居于领先地位。”

不过有关议案没有获得民生银行董事会一致赞成，因非执行董事王军辉投下弃权票，理由是近期国内外资本市场波动较大，该项目前景不明朗，存在一定的风险。

年报显示，王军辉同时担任民生银行董事会战略发展与投资管理委员会和关联交易控制委员会委员，亦是民生银行股东--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)的代表。

公告显示，新股认购总代价约130.26亿港元，其中民银国际支付代价约50.1亿港元，占比38.46%；11名联合投资者包括新希望全球、联合能源集团、Mind Power Investments Limited、中国保赔、复星国际(0656.HK)旗下中合置业等合共支付80.16亿港元。

此外，民银国际雇员亦将以总代价8,814万港元认购华富国际1.56亿股新股。

新股认购价较华富国际上周五收市价1.41港元折让60%，收购要约价较该收市价则折让2%。华富国际今早停牌。

香港时间11:12，民生银行H股跌1.99%，报7.37港元；其A股则跌2.93%，报7.96元人民币。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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