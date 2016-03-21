中国商务部对欧盟加大钢铁贸易保护表示关注 主张对话磋商

路透北京3月21日 - 欧盟宣布将对进口钢铁产品进一步采取贸易救济措施和优先进口监管措施后，中国商务部称，对于欧委会提议取消“低税率原则”，加大贸易保护的程度表示关注，特别是要修改“目标利润”的确定方法，很容易在欧盟产业未收到损害的条件下，人为地判定出损害。

欧委会3月16日发布了《保持欧洲钢铁产业可持续就业和增长》的政策文件，提出欧盟将在已对进口钢铁产品采取37项反倾销和反补贴措施的基础上，进一步采取贸易救济措施和优先进口监管措施。

刊登在商务部网站上的新闻稿援引负责人指出，中方一贯倡导反对贸易保护主义，克制使用贸易救济措施，主张通过对话磋商解决矛盾，从而维护稳定、可预期、公正的贸易环境。中方呼吁欧盟相向而行，信守在国际场合下做出的承诺，避免向外界发出错误信号。

“全球性问题需要各国通过对话和合作共同应对，实施贸易保护措施无助于从根本上解决全球钢铁产业的发展问题，相反只会对国际贸易秩序造成进一步冲击。”商务部贸易救济调查局负责人称。

负责人称，欧盟钢铁产业当前面临困境的根本原因是国际竞争力下降，欧方也认识到此点并在文件中呼吁，欧盟钢铁产业有责任以可持续的方式自身进行调整和创新以应对当前的挑战。

新闻稿并称，欧盟钢铁产业面临困境的原因既有全球性因素，又有自身因素。因受经济危机复苏乏力、有效需求收缩影响，当前全球钢铁产业都面临着困难。（完）

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