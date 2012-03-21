中移动董事长王建宙明日退休 奚国华接任--财新网

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港3月21日电---据中国本地媒体"财新网"周三报导称,中国移动通信集团公司董事长王建宙将於明日正式退休,现任中国移动党组书记、副董事长奚国华将接任董事长.
报导称,王建宙明日正式退休的消息已於公司内部通知,王建宙同时任中国移动通信集团下属的中国移动有限公司(0941.HK)董事长.
今年61岁的奚国华此前曾担任工信部主管通信行业的副部长.自2011年6月起,奚国华任中国移动副董事长.
中国移动投资者关系部在接受路透查询时称,对此消息不予置评.
--记者 黄运涛; 审校 曾祥进
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