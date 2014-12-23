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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 12:19 BJT

****敬告客户：CME美国谷物和油籽作物年底假期交易时间安排****

亲爱的客户，您好：

2014年圣诞节期间，芝加哥商业交易所(CME)集团美国谷物和油籽作物期货和期权市场12月24日(三)将提前收市，12月25日(四)圣诞节休市。

12月31日(三)市场正常收市，1月1日(四)元旦休市。

12月26日(五)及1月2日(五)谷物市场收市时间恢复正常。

**场内交易**

12月24日场内交易将在1800GMT收市，12月25日休市；12月26日恢复交易。

**Globex**

12月24日谷物和油籽作物交易将在1800GMT提前收市。

12月25日农产品市场休市。

12月26日谷物和油籽作物1430GMT恢复交易。

1月2日谷物和油籽作物1430GMT恢复交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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