交易所运营商CME与Bats在英国退欧公投前密切留意市场波动

路透芝加哥6月13日 - 在英国即将进行是否脱离欧盟的公投之际，全球交易所运营商正密切留意交投活动，外界预期公投可能在汇市与其他市场引发剧烈波动。

芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)在周一发送给客户的通知中表示，将从位于芝加哥的全球指挥中心(Global Command Center)持续密切监看6月23日公投对市场的相关影响。CME为全球最大金融交易所运营商之一。

通知中还表示，这个负责CME市场运营与电子交易客户服务的指挥中心，将“在审慎思考后，采取一切必要的行动，以维护市场健全。”公投前的行动可能包括修改对价格波动与信息传递的限制。

英国若退出欧盟，将使欧盟失去其第二大经济体，两大军事大国之一以其迄今为止最强盛的金融中心，这将对欧盟构成打击。目前欧盟成员国在移民和欧元区未来问题上已存在分歧。

随着英国公投的临近，美国第二大股市运营商Bats Global Markets Inc (BATS.Z)“将密切监控Bats市场和整体市场的所有交易，”一位发言人说。

Bats Europe执行长Mark Hemsley向路透表示，英国退欧对于整体股市成交量的影响或许是负面的。

很多分析师认为，若英国公投决定退出欧盟，则英镑可能大跌15%-20%，但若公投选择留在欧盟，英镑可能会大幅上涨。(完)