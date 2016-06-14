交易所运营商CME与Bats在英国退欧公投前密切留意市场波动

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透芝加哥6月13日 - 在英国即将进行是否脱离欧盟的公投之际，全球交易所运营商正密切留意交投活动，外界预期公投可能在汇市与其他市场引发剧烈波动。
芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)在周一发送给客户的通知中表示，将从位于芝加哥的全球指挥中心(Global Command Center)持续密切监看6月23日公投对市场的相关影响。CME为全球最大金融交易所运营商之一。
通知中还表示，这个负责CME市场运营与电子交易客户服务的指挥中心，将“在审慎思考后，采取一切必要的行动，以维护市场健全。”公投前的行动可能包括修改对价格波动与信息传递的限制。
英国若退出欧盟，将使欧盟失去其第二大经济体，两大军事大国之一以其迄今为止最强盛的金融中心，这将对欧盟构成打击。目前欧盟成员国在移民和欧元区未来问题上已存在分歧。
随着英国公投的临近，美国第二大股市运营商Bats Global Markets Inc (BATS.Z)“将密切监控Bats市场和整体市场的所有交易，”一位发言人说。
Bats Europe执行长Mark Hemsley向路透表示，英国退欧对于整体股市成交量的影响或许是负面的。
很多分析师认为，若英国公投决定退出欧盟，则英镑可能大跌15%-20%，但若公投选择留在欧盟，英镑可能会大幅上涨。(完)
(编译 陈宗琦/汪红英；审校 徐文焰/孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。