芝商所和中国建行将推出首次在伦敦实物交割的离岸人民币期货合约

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月19日 - 期货期权交易所运营商芝加哥商业交易所集团(CME Group)周一发布公告称，CME和中国建设银行(601939.SS)将推出首次在伦敦实物交割的离岸人民币(CNH)期货合约。
公告称，芝商所与中国建设银行(0939.HK)签署了谅解备忘录，人民币期货合约将由芝商所的欧洲交易所CME Europe提供。
建行是中国在伦敦的人民币业务官方清算行。
根据与芝商所达成的协议，建行有意参与伦敦金银市场协会(LBMA)白银定价机制，其他参与者包括汇丰、摩根大通、Mitsui & Co Precious Metals、Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta、多伦多道明银行和瑞士银行。
芝商所称，该所的平台自2014年4月以来一直提供在香港交割的美元/离岸人民币和欧元/离岸人民币的实物交割离岸人民币期货合约。现在计划修改这些合约，以实现在伦敦的实物交割。
建设银行董事长王洪章表示，建行“希望通过与芝商所的合作，助力伦敦离岸人民币市场的发展”。
“(这是)中国朝开放市场以及增加市场透明度迈出的又一步，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品研究负责人Ole Hansen说到该协议时称。
“交易量增加带来参与度的上升，因此所面临的挑战将是建立适当的流动性水平。否则就会步其他外汇期货的后尘，因流动性偏低使交易员/投机客不愿参与。”(完)
(编译 王颖/汪红英；审校 屈桂娟/张若琪)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。