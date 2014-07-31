企业并购：芝加哥商交所将收购GFI的能源外汇业务

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
CME国际能源总经理Martin Fraenkel称，Trayport向经纪商、交易所和交易商提供软件、网络和主机服务，涉及欧洲约85%的批发电力和天然气交易。
他在一次采访中称，Trayport将独立于CME运营。
CME全球能源交易系统每天交易170万口合约，其中50万口为美国指标天然气期货Henry Hub合约
“CME完全致力于让Trayport继续作为平台用户的多种交易(multi-exchange)渠道，并继续成长，”Fraenkel称。“这是客户的愿望，我们会帮助其发展。”
FENICS为全球外汇期权场外交易市场提供汇价收集、分析、风险管理和连接服务。
CME 4月在其首个海外交易所CME Europe推出了外汇期货和期权，称FENICS的客户群，尤其是亚洲客户群将补充CME的外汇产品销售。
CME将剥离GFI的经纪商业务，因“没有收购经纪商的战略计划，”Fraenkel称。CME将在周四公布第二季财报。
交易需要得到GFI股东的同意，以及监管部门批准，料在2015年初完成。(完) (编译 白云/王丽鑫；审校 孙茉莉)
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