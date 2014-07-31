企业并购：芝加哥商交所将收购GFI的能源外汇业务

CME国际能源总经理Martin Fraenkel称，Trayport向经纪商、交易所和交易商提供软件、网络和主机服务，涉及欧洲约85%的批发电力和天然气交易。

他在一次采访中称，Trayport将独立于CME运营。

CME全球能源交易系统每天交易170万口合约，其中50万口为美国指标天然气期货Henry Hub合约

“CME完全致力于让Trayport继续作为平台用户的多种交易(multi-exchange)渠道，并继续成长，”Fraenkel称。“这是客户的愿望，我们会帮助其发展。”

FENICS为全球外汇期权场外交易市场提供汇价收集、分析、风险管理和连接服务。

CME 4月在其首个海外交易所CME Europe推出了外汇期货和期权，称FENICS的客户群，尤其是亚洲客户群将补充CME的外汇产品销售。

CME将剥离GFI的经纪商业务，因“没有收购经纪商的战略计划，”Fraenkel称。CME将在周四公布第二季财报。