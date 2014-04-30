CME考虑对黄金及白银期货价格波动设定涨跌停限制

路透纽约4月29日 -芝加哥商业交易所(CME)一名主管周二表示，CME考虑对黄金及白银期货价格波动采行涨跌停限制，以期抑制行情的巨幅波动；投资人近年来多因价格剧烈变动所困扰。

CME目前对部份能源、农产及金融商品设定价格波动限制，但未对贵金属及基本金属商品设限。

CME可能采取的行动显示，该所愈发担忧大批买卖交易导致价格在无明显基本面原因下大幅波动。

“我们对黄金及白银并未设定价格限制。我们正在研究这一块，”CME集团金属商品主管Miguel Vias指出。

Vias表示，该所最担忧的是一系列复杂的交易程式，可大幅推高或压低市场。

纽约商品期货交易所(COMEX)今年前四个月期金交易量较上年同期减少10%，白银期货则增加约7.5%。(完)

(编译 龚芳; 审校 张荻)

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