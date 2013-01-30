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市场报道 | 2013年 1月 30日 星期三 11:55 BJT

标题新闻: CME集团称将缩短美国谷物与油籽市场交易时段,支持在作物报告发布期间暂停交易

* CME为芝加哥商业交易所的简称

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