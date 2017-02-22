CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长

路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。

Fix称，该交易所预计成交量将受到提振，因中国政府的改革计划促使国有企业想办法更好地管理其大宗商品和外汇曝险。

“我们正在吸引一个全新的客户群。这是在中国资产管理公司中不断壮大的一个全新的对冲基金队伍，”Fix对路透称。

“如果你看一下我们交易所2015年8月以后的成交量，就会发现许多这样的基金正在建立全球宏观仓位，抑或是参与境外交易--此类情况肯定会越来越多。”

在2015年7-8月市场暴跌后，中国监管机构对金融指数和大宗商品期货进行整顿，提高交易保证金，上调交易手续费，并实施交易限制。

这促使许多中国国内对冲基金纷纷在香港、甚至新加坡等市场成立境外公司，交易海外上市的期货产品。中国有大约8,000只对冲基金。

“这是客户基础日益增长和境内交易商成熟的自然进展，”Fix说。“他们的需要，远远超过境内功能单纯的期货交易所提供的产品。”

根据芝加哥商业交易所数据，2016年CME合约在亚太交易日的日均成交量较上年增长15%至630,000。CME是全球最大的交易所经营业者之一。(完)