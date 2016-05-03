CME及ICE将发布新的比特币定价数据

路透芝加哥5月3日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)及竞争对手洲际交易所(ICE)(ICE.N)计画推出新的比特币定价数据，他们称这将能增加比特币这个备受争议的数字货币的可信度及透明度。

芝加哥商业交易所集团周一表示，从第四季起，CME将根据多个比特币现货交易所的交易情形发布比特币价格数据，在交易日期间每秒更新数据一次，并将公布每日结算价。

芝加哥商业交易所集团指出，该数据将“大大提升这个刚起步的数码资产市场的可信度。”

ICE旗下的纽约证券交易所(NYSE)指数部门主管Dwijen Gandhi表示，正在评估是否将多个交易所数据纳入其从2015年5月开始发布的每日结算价。目前该公司发布的结算价完全是根据美国市场Coinbase的交易数据。

Gandhi在一份声明中称，NYSE将在不久后推出即时定价指数，“以提升其透明度，并让人更加了解比特币价格。”

CME计画在1500GMT公布结算价格，和纽约证交所公布结算价的时间一致。

Wedbush Securities董事总经理Gil Luria表示，主要交易所营运商提供的数据增加，可望促进比特币衍生品合约的发展。

CME拒绝表明打算何时推出比特币期货。ICE则为就此问题作出回应。(完)