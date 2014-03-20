《HOME专栏》顺应市场对冲需求 CME再度推出期铝合约挑战LME

图为伦敦金属交易所内的工作场景。 REUTERS/Luke MacGregor

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/朱晓军

路透伦敦3月19日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)今年5月将推出实货交割北美期铝合约。

这是伦敦金属交易所(LME)期铝产品在全球铝市遭遇的最严重挑战...如果CME过去的期铝合约不算进来的话。

或许没什么人记得了，但CME曾经推出过期铝合约。前后两次。

CME前身的纽约商品期货交易所(COMEX)第一次挑战铝交易的努力在1989年落幕。1999年时再度尝试，推出可完全交割合约。

在2003年时，COMEX注册仓库一度持有近20万吨铝。但到那个时候，起初的交易动能已经开始减弱，这项合约产品陷入长期的沈寂状态，最后终于在2009年终止。

“事无三不成”这句话会适用于CME吗？

当然，从美国中西部开始，现有的铝价格决定模式瓦解，衍生出对于新对冲工具的真切需求。

问题在于，CME是否能够在LME有所反应之前把握住这个机会。

**价格模式瓦解**

过去铝市的价格决定方式，和其他在LME交易的工业金属差不多。

LME产生一个全球性的参考价格，铝用户要取得实货交割，便在参考价格之上外加一笔实货升水的额外成本。

这个“综合”价格与价格组成要素之间的关系，大致上是稳定的，虽然因为当地供需情况不同，会有一些地区性的变化。

但过去几年来，这个价格决定模式已经出现分裂，实货升水占“综合”价格的比重不断升高。

全球铝升水走势图link.reuters.com/cyr27v

日本季度铝升水及占综合价格比重走势图link.reuters.com/der27v

铝业人士对于这种现象的成因，看法呈现两极化。

包括饮料业者MillerCoors等铝材消费方，归咎于LME仓储系统，特别是底特律等主要仓库据点的等候提货大排长龙问题。一些业者现在甚至采取法律行动，控告LME及仓库营运公司。

铝生产商及一些分析师则不以为然，他们认为提货大排长龙反映出的是一些更深层问题，特别是庞大的遗留库存，以及在负实质利率环境下，投资人热衷于以这些库存进行融资的现象。

两边看法唯一的交集是，以目前而言，整个铝供应链存在一个真真切切的风险管理问题。

实货升水无法获得适当对冲。

当实货升水还只是“综合”价格里一个相当稳定且比例不大的成份时，这根本不成问题。但是当升水占了20%以上比重时，就像今年年初的状况，它在风险管理上开了一个黑洞。

**着手准备实货交割**

CME已经进军这一价差市场。去年4月，CME根据普氏能源资讯(Platts)对美国中西部铝升水的评估，推出了一款现金结算合约。

带动交投活动增加的原因，在于年初中西部升水升至每磅逾20美分(相当于每吨逾440美元)。

去年该合约成交量为3,475吨，但在2014年1-2月飙升至逾16,000吨。

这一出乎各界意料的变化，似乎是由金融投资者的空单停损引起。投资者去年开始介入铝升水市场。

这明确反映出现有合约的弱点之一，即其缺乏可交割性。

若大宗商品价格上涨，做空期货市场就可能会代价不菲。如果做空实货升水，又没有实货可以交割、或是拥有可交割的选择，那就会严重加重问题。

正因为如此，CME现在正着手提供完全实货交割选项，在纽奥良、巴尔的摩、以及密西根Ypsilanti等地设置仓储；Ypsilanti距离LME铝仓储问题滥觞的底特律仓储点不远。

**流动性和可靠性**

CME新合约存在需求无庸置疑，但要想成功，还有两个主要问题需要解决，这也是导致CME以前在铝市场受挫的同样症结。

第一，流动性。实货可交割的产品必须具备实货金属流动性。

CME可以把MillerCoors和铝箔生产商Tri-Arrows Aluminium等铝用户在开始阶段就参与拿来说嘴。这两家公司都对周二的发布会声明表示支持。

但是实货流动性还需要生产商与交易商的参与支持，特别是那些持有自然多仓、近期从升水大涨中受益的市场人士。

在北美铝市场，这样大规模的交易者屈指可数，而且即使不是全部，其中大部分也已经绑定了LME定价。

这就是CME面临的第二大障碍。它该如何对待与行业定价模式关系盘根错节的现有LME参考价，尽管该模式已经显得日益漏洞百出？

要是LME像公开表示那样，决定推进区域性升水定价机制，可能将会使CME面临更加艰巨的挑战。

而在风险管理考量下，所有对冲大宗商品的投资者都会自然选择单一交易所，以避免成本翻倍和重复劳动。既然大多活跃的铝对冲投资者都已经在使用LME基准价格，那么LME的区域性升水合约比起CME的新合约就拥有天然优势。

CME已经发出了挑战。LME会不会接受挑战，扞卫其540亿美元的市场呢？

如果LME应战，那么就将为基本金属定价史开启新的篇章。(完)

(译文审校 张若琪/张明钧)

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