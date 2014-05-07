CME新推出期铝合约 对LME发起挑战

路透纽约5月6日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)周二甫推出新的美国期铝合约，成交量仅为57口；CME发起了对伦敦金属交易所(LME)的挑战。

周二CME成交的期铝合约中，41口为7月合约，相当于1,025吨铝，在日成交量中占多数，另外七口为8月合约，四口为9月合约，此外还有五口为12月合约。

鉴于LME期铝指标地位稳固，带来了激烈的竞争，CME期铝成交量远小于CME旗下纽约商品期货交易所(COMEX)期铜和LME期铝，但仍优于许多交易商的预期。

上月LME期铝合约日均成交量约为25万口，相当于630万吨铝；按成交量和未平仓合约计，期铝是LME最大合约。

全球最大商品经纪商之一的Newedge资深金属主管Mike Turek对路透表示，该公司周二为客户下了一些订单。

他称，“CME是否是解决行业问题的灵丹妙药，尚待观察，人们都在持观望态度，”

CME-7月期铝合约周二跌0.46%，结算价报每吨2,172.75美元。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)

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