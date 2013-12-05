CME伦敦交易所预计明年第一季开张--执行长

路透新加坡12月5日 -芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O)表示，迟迟没有启动的首个海外交易所可能将于2014年第一季在伦敦开张。该集团正加大力度开拓海外增长点。

CME的伦敦交易所原计划于9月启动，但由于技术原因两度推迟。CME在伦敦开展业务，是为了加强与德意志交易所(DB1Gn.DE)等欧洲对手的竞争。

“一旦我们和英国央行敲定一些技术细节，交易所就可以开张，”CME执行长PhupinderGill在新加坡接受路透采访时表示。

当被问及该交易所能否在明年第一季开张时，Gill称，“很有可能。”

该集团的亚洲业务成为其增长最快的领域之一。Gill表示，过去三年的亚洲地区营收平均年增幅为35%。CME在亚洲的雇员人数过去两年增长50%至目前的59人，在北京、香港、首尔、新加坡和东京设有办事处。

“毫无疑问，我们的企业成长将来自美国以外，”Gill周四说。

CME已表示，计划在伦敦市场提供外汇及大宗商品合约。

Gill称，CME“不考虑任何大规模并购交易”。CME早前在竞购伦敦金属交易所(LME)时失利，后者现由香港交易及结算所(0388.HK)所有。

他表示，CME也未与东京工业品交易所(TOCOM)洽谈成立全球第一个液化天然气期货交易所。

Gill并称，CME短期内没有在亚洲成立交易所的计划，但会把即将开张的欧洲交易所视为亚洲交易所的代理。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰/王翔琼)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。