CME伦敦交易所预计明年第一季开张--执行长

调查：欧洲基金对英国股票曝险逼近七年低点 反映英国退欧疑虑
路透伦敦3月31日 - 欧洲投资人已经将英国股票持仓降至近七年低点，同时也将缩减英国债券持仓，因对英国退欧的后续效应担忧与日俱增，同时也担心苏格兰独立可能对经济及汇率的冲击。
路透新加坡12月5日 -芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O)表示，迟迟没有启动的首个海外交易所可能将于2014年第一季在伦敦开张。该集团正加大力度开拓海外增长点。
CME的伦敦交易所原计划于9月启动，但由于技术原因两度推迟。CME在伦敦开展业务，是为了加强与德意志交易所(DB1Gn.DE)等欧洲对手的竞争。
“一旦我们和英国央行敲定一些技术细节，交易所就可以开张，”CME执行长PhupinderGill在新加坡接受路透采访时表示。
当被问及该交易所能否在明年第一季开张时，Gill称，“很有可能。”
该集团的亚洲业务成为其增长最快的领域之一。Gill表示，过去三年的亚洲地区营收平均年增幅为35%。CME在亚洲的雇员人数过去两年增长50%至目前的59人，在北京、香港、首尔、新加坡和东京设有办事处。
“毫无疑问，我们的企业成长将来自美国以外，”Gill周四说。
CME已表示，计划在伦敦市场提供外汇及大宗商品合约。
Gill称，CME“不考虑任何大规模并购交易”。CME早前在竞购伦敦金属交易所(LME)时失利，后者现由香港交易及结算所(0388.HK)所有。
他表示，CME也未与东京工业品交易所(TOCOM)洽谈成立全球第一个液化天然气期货交易所。
Gill并称，CME短期内没有在亚洲成立交易所的计划，但会把即将开张的欧洲交易所视为亚洲交易所的代理。(完)
(编译 朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰/王翔琼)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月31日 - 欧洲投资人已经将英国股票持仓降至近七年低点，同时也将缩减英国债券持仓，因对英国退欧的后续效应担忧与日俱增，同时也担心苏格兰独立可能对经济及汇率的冲击。
路透伦敦3月31日 - 周五发布的一项路透月度调查显示，英国基金经理在3月减持股票，将现金配比提升至四个月高位，一些人提到担心美国总统特朗普无力兑现承诺等政治风险。
路透3月31日 - 周五公布的路透调查显示，美国基金经理3月份青睐股票，但鉴于股指接近纪录高位，他们警告称大多数资产价格看起来高昂。