CME在摩根大通支持下推出锌期货合约 积极抢夺市场份额

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月18日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)周一表示，下个月将推出实货交割的锌期货合约；在扩张亚洲市场的同时，发力与伦敦金属交易所(LME)争夺全球金属市场。
CME的这项宣布还包括摩根大通(JPM.N)表达强烈支持此举的声明稿。CME公布，新的锌期货合约将在6月29日开始交易，首个可交割日期目标为10月，尚待监管机构批准。
声明稿并未解释摩根大通在锌期货合约中所扮演的角色。CME一位发言人士表示，摩根大通已“表达有兴趣参与促进该新合约的推出。”
摩根大通全球商品联席主管Michael Camacho在CME声明稿中表示，“产业反馈显示，需要为锌期货建立一个新的、透明的北美指标，我们很高兴CME集团对此做出了迅速果断的回应。”
该合约将以美元定价，每份合约25吨。
CME表示，仓储公司世天威(C. Steinweg)、Henry Bath及Dearborn Distribution Services已申请成为该合约在巴尔的摩、新奥尔良、芝加哥及底特律地区的交割地。(完)
(编译 戴素萍 审校 王颖)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。