招商轮船3.8亿美元投资矿砂船项目 与工银租赁合作占比三成

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海5月31日 - 中国企业近年来热衷成为大宗商品“船东”，中国远洋运输上市公司招商轮船(601872.SS)周二公告，旗下子公司将投资3.819亿美元和工银租赁合作投资一超大型矿砂船运输项目(VLOC),公司投资占比为30%。
根据公告，此VLOC标的项目系工银租赁投资经营40万吨级VLOC的资产平台，目前拥有VLOC及VLOC订单共计14艘，全部与巴西淡水河谷公司签署了铁矿石的长期运输协议，总投资共计12.73亿美元。
经招商轮船与工银租赁协商一致，由招商轮船旗下子公司China VLOC Investment认购标的公司增发的股份，认购完成后招商轮船将拥有标的公司30%股份，工银租赁旗下子公司拥有剩余的70%股份。
招商轮船公告，投资所需资金，初步拟使用自有资金和银行借款，具体安排将根据银行融资及公司实际情况确定，公司认为此项投资符合发展战略和乾散货船队战略转型的需要，可望为公司乾散货船队在风险可控的情况下提供稳定的回报。
大宗商品价格调整，运力过剩，全球大宗商品运费近年来持续低迷，波罗的海乾散货指数.BADI一季度曾经创下290点的历史低位，不过二季度以来持续走升，目前在600点左右。
招商轮船周一收报4.72元/股，最近三个月上涨1.72%。(完)
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(发稿 徐永；审校 林高丽)
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