独家：中国招商局集团加入竞购波罗的海贸易海运交易所--消息

路透伦敦3月16日 - 两位消息人士对路透说，中国招商局集团已提交非正式投标，欲竞购伦敦波罗的海贸易海运交易所。招商局集团成为此一拥有数百年历史全球海运市场中枢的最新竞购者。

消息人士称，招商局集团是透过旗下招商证券(600999.SS)与交易所接触。“他们是最新的竞购买家，当然，这是个如此庞大的集团，可见竞购战正在升温，”一位消息人士称。由于事件不公开，所以他们均不愿具名。

波罗的海交易所成立于1744年，招商局集团若能成功收购，将可拥有行业指标指数所有权，并且有更大渠道接通数十亿美元规模的货运衍生品市场。

这是中资企业在欧洲寻猎船运及大宗商品目标的最新一例，意欲把握市场不景气压低一些公司估值的良机。

招商证券(600999.SS)未对置评要求做出回应。

中国招商局集团在深圳一位发言人周三说，他不清楚任何投标竞购波罗的海交易所的事，并称若有投标，将是由集团其中一个部门来处理。

波罗的海交易所一位发言人表示，该交易所“ 迄今未就任何有意竞购方的身份发表评论，并不愿对该交易所是否在与招商局进行商谈置评。”

在新加坡交易所(SGX)透露正寻求竞购后，波罗的海交易所2月26日证实，已接获多方探询有意收购。

在那之前路透曾独家报导，波罗的海交易所与新交所、芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)以及普氏(Platts)等数个潜在买家进行了商谈。去年10月份消息人士曾表示，伦敦金属交易所已经非正式接触波罗的海贸易海运交易所，拟收购后者的整个业务。

两位消息人士说，招商证券愿以高于其他竞购方的出价，收购波罗的海交易所。

其他消息人士之前曾估计，这宗交易的价值可能约在8,400万英镑(1.18亿美元)。(完)