中民投投资10亿英镑于伦敦新金融城项目

中国最大的民营投资公司--中国民生投资股份有限公司（简称中民投）称，该公司将向中资牵头的伦敦新国际金融城开发项目投资10亿英镑。该项目是近年来中资在英国的最大投资之一，也是中民投参与的最重大项目之一。该项目位于伦敦东部的皇家阿尔伯特码头，占地14公顷，建设规模约40万平方米。路透