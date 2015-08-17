专访：中民投计划将东南亚基建拟定投资额增加一倍至100亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新加坡8月14日 - 中国最大的民营投资机构--中国民生投资股份有限公司(简称中民投)的一位高管周五表示，中民投及其合作伙伴计划将东南亚基础设施拟定投资额增加一倍，至100亿美元。
总部位于北京的中民投在3月表示，该公司及其10个合作伙伴将投资50亿美元，在印尼开发一个工业园。中民投旗下海外子公司--中民国际资本有限公司的常务副总裁廖锋表示，中民投目前寻求在泰国和其他国家达成类似交易。
“这个市场很大，需求也很大，”廖锋在新加坡接受采访时称。他还说，中民投计划未来10年间在东南亚增加50亿美元投资。
“中民投拥有长期承诺资金，”廖锋说，“其他私募基金的投资周期通常只有7年或12年左右，而我们就不一样。我们的投资周期很长，类似养老基金。”
廖锋还说，中民投期待投资于印度的基础设施项目，正在组织一个由中国企业组成的代表团今年赴印度访问。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
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