专访：中民投计划将东南亚基建拟定投资额增加一倍至100亿美元

路透新加坡8月14日 - 中国最大的民营投资机构--中国民生投资股份有限公司(简称中民投)的一位高管周五表示，中民投及其合作伙伴计划将东南亚基础设施拟定投资额增加一倍，至100亿美元。

总部位于北京的中民投在3月表示，该公司及其10个合作伙伴将投资50亿美元，在印尼开发一个工业园。中民投旗下海外子公司--中民国际资本有限公司的常务副总裁廖锋表示，中民投目前寻求在泰国和其他国家达成类似交易。

“这个市场很大，需求也很大，”廖锋在新加坡接受采访时称。他还说，中民投计划未来10年间在东南亚增加50亿美元投资。

“中民投拥有长期承诺资金，”廖锋说，“其他私募基金的投资周期通常只有7年或12年左右，而我们就不一样。我们的投资周期很长，类似养老基金。”

廖锋还说，中民投期待投资于印度的基础设施项目，正在组织一个由中国企业组成的代表团今年赴印度访问。(完)

(编译 汪红英；审校 王颖)

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