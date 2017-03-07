招商局置地近百亿人民币投得南京商住地块 伙拍置地等共同开发

路透香港3月7日 - 招商局集团旗下的招商局置地(0978.HK)宣布，公司透过附属公司上月中以98.1亿元人民币投得南京市一幅商住办混合用地，并将与置地控股(HKLD.SI)等成立合营公司，共同开发该土地。

招商局置地周一晚的声明称，其间接非全资附属公司南京招商、置地旗下重庆瀚置，及另一伙伴句容市金汇房产建设有限公司于合营公司的资本权益比例分别为34%、33%及33%，各方并按比例作出初步注资，其中南京招商将向合营公司授出19亿元的免息股东贷款。

该地块为南京市秦淮区中华门外中山南路以西地块，总占地面积约19.93万平方米，许可容积率不多于1.09倍，可作商住办混合用地及二类居住用地。

招商局置地表示，鉴于该土地的位置及指定用途，董事认为收购符合公司的业务发展战略及规划。

招商局置地周二早盘中段升2.56%，报1.2港元。（完）

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