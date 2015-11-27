中移动将以至多328.8亿元人民币收购铁通的固网电信资产

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港11月27日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周五宣布，将以至多328.8亿元人民币，收购母公司全资拥有的中国铁通集团的固网电信资产等，公司将以自有资金支付收购代价。
中移动的声明称，将通过其全资附属公司中移铁通进行收购，收购对价为318.8亿元，中移铁通并将承担净债务约23.4亿元。最终对价可予调整，但不会超过328.8亿元。
根据收购协议，中移铁通收购的资产和业务包括约9.9万皮长公里的全国骨干网络、约182.2万皮长公里的城市光缆、房屋1,814项及土地685项、约2,471万个IPv4地址资源、约1,198万固网宽带用户及约1,829万固话用户等。至于铁通拥有的部分资产，如产权不清晰的土地、房屋则不会被收购。
中国铁通于2008年并入中移动集团，翌年铁通将铁路通信业务、人员移交铁道部，铁路通信专网剥离后，铁通成为主要从事公众通信业务。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)