中移动将以至多328.8亿元人民币收购铁通的固网电信资产

路透香港11月27日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周五宣布，将以至多328.8亿元人民币，收购母公司全资拥有的中国铁通集团的固网电信资产等，公司将以自有资金支付收购代价。

中移动的声明称，将通过其全资附属公司中移铁通进行收购，收购对价为318.8亿元，中移铁通并将承担净债务约23.4亿元。最终对价可予调整，但不会超过328.8亿元。

根据收购协议，中移铁通收购的资产和业务包括约9.9万皮长公里的全国骨干网络、约182.2万皮长公里的城市光缆、房屋1,814项及土地685项、约2,471万个IPv4地址资源、约1,198万固网宽带用户及约1,829万固话用户等。至于铁通拥有的部分资产，如产权不清晰的土地、房屋则不会被收购。

中国铁通于2008年并入中移动集团，翌年铁通将铁路通信业务、人员移交铁道部，铁路通信专网剥离后，铁通成为主要从事公众通信业务。（完）

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