中移动中期业绩微跌并拟向母公司收购铁通 午盘股价转升

路透香港8月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)上半年业绩虽然轻微倒退，但按季增长逾四成，加上公司考虑向母公司收购资产，令其午盘股价由跌转升，最多曾涨2.5%，为今天港股跌市中升幅最大的蓝筹股。

中移动周四港股早盘收市后公布，今年上半年净利按年小幅倒退0.8%，由4G带动的数据业务保持良好增长势头，然而公司在多个层面面临竞争加剧。为快速获得固网宽带核心资源，中移动拟议向母公司中国移动通信集团公司（中移动集团）收购其全资持有的中国铁通集团有限公司的资产和业务。

中移动未有透露收购的其他详情，只表示会按上市规则规定，适时作出披露。

中国铁通于2008年并入中移动集团，翌年铁通将铁路通信业务、人员移交铁道部，铁路通信专网剥离后，铁通成为主要从事公众通信业务。

**4G业务快速增长**

截至6月底止半年，中移动的净利为573亿元人民币，其去年同期净利为577亿元。根据路透计算，中移动第二季净利为335亿元，较首季的238亿元增41%。

受4G业务快速发展带动，上半年中移动的数据业务增势良好，收入达到1,515亿元，同比增24.3%，占通信服务收入比重上升至50.6%。其中无綫上网业务收入达1,009亿元，同比升40.1%，是收入增长的首要推动力。

上半年，中移动的4G基站达94万个，全渠道销售4G手机1.4亿部，4G客户DOU（平均每月每户数据流量）为704MB，比去年底的780M为低。至7月底止4G客户数从6月底的1.897亿户增加至2.088亿户；客户总数达8.188亿户，按月净增158万户。

公布业绩前，中移动早盘收低0.71%，报97.7港元。但午盘开市后转升，最多曾涨逾2.5%至100.9港元;香港时间13:32升1.83%，为升幅最大蓝筹，大盘恒生指数.HSI则挫1.55%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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