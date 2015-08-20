中移动中期业绩微跌并拟向母公司收购铁通 午盘股价转升

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)上半年业绩虽然轻微倒退，但按季增长逾四成，加上公司考虑向母公司收购资产，令其午盘股价由跌转升，最多曾涨2.5%，为今天港股跌市中升幅最大的蓝筹股。
中移动周四港股早盘收市后公布，今年上半年净利按年小幅倒退0.8%，由4G带动的数据业务保持良好增长势头，然而公司在多个层面面临竞争加剧。为快速获得固网宽带核心资源，中移动拟议向母公司中国移动通信集团公司（中移动集团）收购其全资持有的中国铁通集团有限公司的资产和业务。
中移动未有透露收购的其他详情，只表示会按上市规则规定，适时作出披露。
中国铁通于2008年并入中移动集团，翌年铁通将铁路通信业务、人员移交铁道部，铁路通信专网剥离后，铁通成为主要从事公众通信业务。
**4G业务快速增长**
截至6月底止半年，中移动的净利为573亿元人民币，其去年同期净利为577亿元。根据路透计算，中移动第二季净利为335亿元，较首季的238亿元增41%。
受4G业务快速发展带动，上半年中移动的数据业务增势良好，收入达到1,515亿元，同比增24.3%，占通信服务收入比重上升至50.6%。其中无綫上网业务收入达1,009亿元，同比升40.1%，是收入增长的首要推动力。
上半年，中移动的4G基站达94万个，全渠道销售4G手机1.4亿部，4G客户DOU（平均每月每户数据流量）为704MB，比去年底的780M为低。至7月底止4G客户数从6月底的1.897亿户增加至2.088亿户；客户总数达8.188亿户，按月净增158万户。
公布业绩前，中移动早盘收低0.71%，报97.7港元。但午盘开市后转升，最多曾涨逾2.5%至100.9港元;香港时间13:32升1.83%，为升幅最大蓝筹，大盘恒生指数.HSI则挫1.55%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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