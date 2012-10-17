招商证券拟首尝公司债融资

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 招商证券拟发行至多100亿公司债
* 有望成为首家发行公司债的国内券商
* 为创新业务储备资金
路透上海10月17日电---在发行多期短期融资券後,中国招商证券(600999.SS)试图成为首家通过公司债融资的券商.在目前越来越多创新业务推出或即将推出之际,国内券商多渠道储备更多资金已成趋势.
招商证券周三公告称,计划发行不超过100亿元人民币固息公司债,期限不超过10年,用於补充公司营运资金.
"谁会嫌钱多啊....当然是资金越多越好了,"招商证券一位人士指出,券商需要储备一些资金,以配合各种创新业务未来发展的需要."就拿融资融券来说,一旦未来股市好转,那业务量将会爆发式增长."
招商证券已获中国人民银行核准,公司待偿还短期融资券的最高余额为86亿元.公司已在5月、8月和9月发行三期短期融资券,期限为三个月.
他说,短期融资券的期限较短,公司希望能寻求较长期限的债务融资方式,所以考虑到公司债这种模式.
招商证券公告并称,本期新债发行规模不超过发行前公司净资产额的40%,可一次或分次发行.期限可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种.本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效.
国信证券行业分析师邵子欣表示,国内券商不少业务是资本密集型,扩大业务依赖资本配合."承担一部分负债成本,撬动一下杠杆,对ROE(资本回报率)的损伤可能小一些."
时隔六年多後,国内券商今年重启发行短期融资券融资,其中招商证券5月底率先招标发行40亿元短融,为重启後第一单.之後,国泰君安、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和广发证券(000776.SZ)均获批,这三家的待偿还短融额度分别为100亿元、200亿元和135亿元.
据中国证券报周三报导,监管层近期派出高规格队伍前往多家券商一线督战行业创新,资产管理、投资业务和场外业务将是行业创新三大重点.此外,5月券商创新大会上提出的11条创新举措亦有望在年内出齐.
招商证券周三早市尾盘报10.6,涨1.34%.(完)
--发稿 林琦/刘昕; 审校 林高丽
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