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中国财经 | 2012年 7月 16日 星期一 18:33 BJT

上半年实际使用外资下降3%--商务部

路透北京7月16日电---新华社周一援引商务部副部长王超的说法报导称,中国1-6月实际使用外资(FDI)同比下降3%,至591亿美元.

王超并预计,内地今年全年实际使用外资规模将保持稳定,与去年持平或略有增长;今年上半年,一批重大外商投资项目已经陆续设立,并将在下半年到资.

"随着中央政府近期陆续出台的一系列稳增长、扩内需的利好政策,经济稳步向好的趋势不断巩固,将进一步提振境外投资者对内地投资的信心."他称.

2011年全年中国实际使用外资金额达1,160.11亿美元,同比增长9.72%,再创历史新高.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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