上半年实际使用外资下降3%--商务部

王超并预计,内地今年全年实际使用外资规模将保持稳定,与去年持平或略有增长;今年上半年,一批重大外商投资项目已经陆续设立,并将在下半年到资.

"随着中央政府近期陆续出台的一系列稳增长、扩内需的利好政策,经济稳步向好的趋势不断巩固,将进一步提振境外投资者对内地投资的信心."他称.