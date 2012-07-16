上半年实际使用外资下降3%--商务部

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京7月16日电---新华社周一援引商务部副部长王超的说法报导称,中国1-6月实际使用外资(FDI)同比下降3%,至591亿美元.
王超并预计,内地今年全年实际使用外资规模将保持稳定,与去年持平或略有增长;今年上半年,一批重大外商投资项目已经陆续设立,并将在下半年到资.
"随着中央政府近期陆续出台的一系列稳增长、扩内需的利好政策,经济稳步向好的趋势不断巩固,将进一步提振境外投资者对内地投资的信心."他称.
2011年全年中国实际使用外资金额达1,160.11亿美元,同比增长9.72%,再创历史新高.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。