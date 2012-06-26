中国上半年A股IPO融资规模缩水一半

路透上海6月26日电---据路透最新数据统计,今年上半年中国A股首次公开发行(IPO)规模合计约730亿元人民币,较上年同期的1,607.8亿元缩减逾一半.投行排名亦出现变化,国信证券以17个IPO项目及137.6亿元承销规模夺得A股主承销商第一,获得承销收入6.6亿元.

在承销项目数方面,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下的平安证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)上半年分别承销11家和9家IPO,位居第二和第三位.中信证券的承销总额为105.8亿元,获得承销收入4.8亿元;而平安证券承销总额为44.2亿元,承销收入约3.3亿元.

上半年,广发证券(000776.SZ)和民生证券分别获得9家和8家IPO项目,华泰联合获得6个项目.

今年上半年,因超级大盘新股的缺阵,使得融资总量大减;而且股市低迷不振令新股发行节奏亦放缓,上半年发行新股数量仅为去年同期的三分之二.

中国交建IPO创下今年以来A股IPO最大融资规模,募集现金50亿元,其主承销商为中银国际和国泰君安.而去年有中国水电(601669.SS)、华锐风电等(601558.SS)四个新股融资量超过50亿元,其中有两个项目在上半年.

目前已通过中国证监会审核,等待发行批文的超级大盘股包括陕煤股份、中邮速递等.而中保集团亦已启动A+H股IPO计划,业内人士预估,其两地IPO规模可能高至60亿美元,有望在年内完成.

去年全年,平安证券凭借33.5个A股IPO项目和16.7亿元人民币承销保荐收入,连续第二年位居国内投行首位,国信证券以主承销29家稳居第二.而以股票和债券承销额排名,中信证券则蝉联冠军.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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