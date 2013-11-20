上半年中国工业产能利用率仅为78%

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京11月20日 -中国国家发改委网站周三发布新闻稿引述产业协调司官员称，根据统计局调查，今年上半年全国工业产能利用率为78%，是2009年第四季度以来的最低点。
新闻稿引述产业协调司副巡视员李忠娟并称，在各相关行业协会调查的39个产品中，有21个产能利用率低于75%，其中光伏、电石等产品甚至不足60%。
李忠娟指出，将根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》坚决抑制新增产能投资，严禁新增产能项目，在现行法律法规的框架下，依靠地方政府、运用市场手段，全面、系统地解决多年积累问题，妥善处理建成违规项目。
李忠娟还说要优化钢铁产业布局，提升产品消费结构，研究实施差别电价和惩罚性电价、水价，倒逼落后产能退出市场等。（完）
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(发稿 李然; 审校 黄凯)
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