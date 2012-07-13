中国上半年财政收入完成预算过半--财政部

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 上半年财收同比增12.2%,增幅同比回落19个百分点
* 主因经济增长放缓及物价回落
* 上半年财政支出同比增长21.3%
* 财政收入完成年初预算的56%,支出完成预算的43%
路透北京7月13日电---受经济增长放缓影响,中国上半年财政收入增幅回落19个百分点,但较去年同期增长12.2%,按年初的预算,上半年完成预算收入的56%.
中国财政部周五公布,上半年累计全国财政收入63,795亿元,增幅同比回落19个百分点,主因经济增长趋缓,物价涨幅回落以及实行结构性减税.中国年初确定的财政收入预算目标为11.36万亿,增幅9.5%.
上半年累计全国财政支出53,893亿元,比去年同期增加9,458亿元,增长21.3%.较年初预算安排全国公共财政支出预算12.43万亿,完成预算的43.35%,年初的预算支出增幅目标14.1%.
数据显示,6月份全国财政收入11,040亿元人民币,同比增长9.8;当月财政支出12,724亿元,同比增长17.7%.
分季度看,一季度全国财政收入增长14.7%,二季度增长10%.
财政部称,上半年累计全国政府性基金收入15,191亿元,比去年同期减少3,997亿元,下降20.8%,主要是地方土地出让收入减少较多.
上半年全国政府性基金支出13,587亿元,比去年同期减少2,335亿元,下降14.7%,主要受地方土地出让收入大幅下降影响,用国有土地出让收入安排的支出相应大幅减少.
上半年非税收入8,863亿元,同比增加2,016亿元,增长29.4%,分中央、地方看,中央非税收入1,617亿元,同比增长45.6%,扣除清缴上年石油特别收益金增加收入488亿元后增长1.7%.
地方非税收入7,246亿元,同比增加1,510亿元,增长26.3%.分季度看,一季度地方非税收入增长50.1%,二季度增长10.3%.
财政部解释称,地方非税收入累计增幅较高,主要是清缴去年部分收入今年初入库,以及地方加强国有资源(资产)有偿使用收入征管,这些收入相应增加.
支出方面,上半年住房保障支出1,621亿元,增长36.4%(其中保障性安居工程支出1,027亿元,增长57.6%),教育支出增长28.9%,医疗卫生支出增长26.8%.(完)
欲了解更多详情,请点选中国财政部(www.mof.gov.cn)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯/黄凯
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