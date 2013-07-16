中国上半年城镇新增就业725万人

路透北京7月16日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，上半年中国就业形势保持总体稳定，城镇新增就业达到725万人，比去年同期增加31万人；城镇登记失业率则保持在4.1%。

“保持就业市场稳定是一项长期的艰巨任务，”新华社援引他在北京一场会议上称。但报导并未透露会议的相关细节。

昨日中国国家统计局公布，中国二季度经济成长率为7.5%，为连续第二个季度放缓。随着国内经济增速减弱，维护就业市场稳定也成为中国领导人颇为关注的议题。

尹蔚民指出，上半年中国农民工外出就业达到1.71亿人，比去年同期增加400多万人；未来服务业预计将在吸纳新增劳动力方面发挥重要作用，服务业1个百分点的升幅即可创造大约70万个就业岗位。

中国人力资源和社会保障部只是按季度发布失业率数据，并不会公布月度细项。自2010年第三季度起,中国城镇登记失业率就一直持稳在4.1%未变。

不过，中国国家统计局局长马建堂周二接受新华网独家访问时透露，今年上半年国家统计局调查的失业率稳定在5%左右。

此外，上半年城乡居民收入增长也总体稳定，农村居民人均现金收入名义增长11.9%，扣除物价实际增长9.2%，城镇居民可支配收入名义和实际增幅分别为9.1%和6.5%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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