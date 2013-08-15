上半年商业银行净利润同比增长14%

路透上海8月15日 - 中国银监会最新数据显示，上半年中国商业银行实现净利润7,531亿元，较去年同期增近14%，二季度商业银行的净息差为2.59%，较一季度的2.57%略有上升。

刊登在银监会网站的数据显示，二季度末商业银行存贷比为65.17%，较一季度上升0.49个百分点；人民币超额备付金率为2.63%，较一季度上升0.05个百分点。资本充足率为12.24%，较一季度略降；一级资本充足率为9.85%，与一季度持平。

截止二季度末，中国银行业金融机构资产和负债的同比增速，较一季度末均回落逾三个百分点，银行业的资产总额达144.2万亿元人民币，同比增长13.78%；负债总额达134.8万亿元，同比增长13.46%。而不良贷款余额为5,395亿元,不良贷款率与一季度末持平在0.96%。

中国证券报援引分析人士指出，二季度银行业资产质量保持稳定，去杠杆成为行业趋势，银行业资产、负债高增长或难再现，并预计上市银行半年报业绩将不俗，尤其是几家股份制银行能有超预期表现。

其中，大型商业银行不良贷款率为0.97%，股份制商业银行不良贷款率为0.80%，城市商业银行不良贷款率为0.86%，二季度银行的拨备覆盖率达292.50%，略高于一季度的291.95%。

二季度末大型商业银行总资产63.83万亿，同比增长8.01%，占比达44%；总负债59.60万亿，同比增长7.47%；股份制商业银行总资产25.93万亿，同比增长22.45%；总负债24.49万亿，同比增长22.51%。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

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