中国2011年GDP初步核实为增长9.3%

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京9月5日电---中国国家统计局周三公布,初步核实2011年GDP增长9.3%,比初步核算数提高0.1个百分点.
统计局称,2011年国内生产总值现价总量为472,882亿元人民币,比初步核算数增加1,318亿元.
其中,第一产业增长速度为4.3%,比初步核算降低0.2个百分点;第二产业增长速度为10.3%,比初步核算数降低0.3个百分点;第三产业增长速度为9.4%,比初步核算数提高0.5个百分点.
按初步核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.0%,第二产业占46.6%,第三产业占43.4%.
根据规定,年度国内生产总值核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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