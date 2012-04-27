去年外出农民工月薪增两成--统计局

路透北京4月27日电---中国国家统计局周五公布报告显示,2011年外出农民工人数同比小幅增加3.4%,月均薪资却大踏步增逾20%,且中西部地区对农民工的吸纳能力进一步增强.

刊登在统计局网站的2011年农民工调查监测报告称,据抽样调查推算,2011年全国农民工总量达到2.53亿人,同比增长4.4%;其中外出农民工达到1.59亿人.

数据显示,去年外出农民工薪资同比增长21.2%,达到2,049元人民币/月.

受民工荒影响,近两年中国外出农民工的收入增速加快,中、西部地区的增幅高於东部地区,东部和中、西部地区的收入差距缩小.

报告亦称,在中西部地区务工的农民工增长较快,中西部地区对农民工的吸纳能力进一步增强.

去年中部地区务工的农民工数量同比增加8.1%,西部地区增长9.6%,分别占农民工总量的17.6%和16.7%,较上年提高分别提高0.7和0.8个百分点.

同时,在长三角和珠三角地区务工的农民工比重继续下降,分别仅微幅增长0.3%和0.1%,占全国农民工比重为23.1%和20.1%,较上年双双下降.

此外,去年跨省外出的农民工数量减少,农民工以跨省外出为主的格局改变.

"2011年,在省外务工的农民工7,473万人,下降3.2%,占外出农民工总量的47.1%...去省外务工人数减少,改变了多年来跨省外出农民工比重大於省内务工比重的格局."统计局称.

此外,外出农民工仍主要流向地级以上大中城市,就业地区主要分布在广东、浙江、江苏、山东等省，这4个省吸纳的农民工占到全国农民工总数的近一半.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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