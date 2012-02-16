中国2011年外贸依存度回落至50.1%--海关

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京2月16日电---中国海关总署表示,2011年中国进出口外贸依存度已进一步回落至50.1%.未来经济将更多依靠内需拉动,对外贸的依赖程度会进一步减轻,外贸依存度将继续降低.
海关总署网站周三刊登文章称,2006年以来,中国外贸依存度总体呈现回落态势,由2006年的67%回落至2011年的50.1%.其中,2011年出口依存度为26.1%,进口依存度为24%.
"我国为全球出口第一大国和进口第二大国,超过50%的外贸依存度,表明我国深度地参与国际竞争和国际分工,我国经济广泛而深入地融入全球经济发展."文章称.
据悉,中国加入世界贸易组织(WTO)後的前5年,对外贸易快速发展,外贸依存度不断上升,2003年外贸依存度首次超过50%,达到51.9%,2006年达到67%.此後该指标平稳回落,但基本在50%以上.
外贸依存度是一国或地区进出口贸易总额与其国内生产总值的比值,通常用来衡量一国或地区的经济对国际市场的依赖程度,是开放度的评估与衡量指标.
目前,美国、日本、印度和巴西等四国的外贸依存度在30%左右,法国、英国、意大利和俄罗斯等四国低於50%,而中国与加拿大、德国等三国在50%以上,处於较高水平.
"这与我国在全球产业链中'世界工厂'的地位和我国外贸大进大出的格局一致,也表明我国转变经济发展方式依然有较大的潜力空间."文章解读称.
中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.(完)
参看相关细节,请点选海关总署网站
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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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