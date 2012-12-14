中国今年前11月3G手机出货增逾八成

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月14日电---中国证券报周五援引工业和信息化部电信研究院报告称,今年前11个月,全国手机市场出货量为4.17亿部,同比增长10.4%;其中,3G(第三代移动通信)手机出货量达到2.31亿部,同比增长80.4%,2G手机则同比大跌.
报告并称,Android手机出货量已经占据市场主导地位.11月单月,全国手机市场出货量为4,216.2万部,同比增长4.6%,其中,3G手机出货量达到2,661.5万部,同比增长56.8%.
工信部数据显示,截止今年10月末,中国移动电话用户中,3G用户为2.12亿户,年内净增8,399万户.
中国国内3G手机制造商包括华为HWT.UL、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等;电信运营商则包括中国联通(0762.HK)(CHU.N)、中国电信(0728.HK)和中国移动(0941.HK)(CHL.N).(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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