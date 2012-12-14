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中国财经 | 2012年 12月 14日 星期五 10:25 BJT

中国今年前11月3G手机出货增逾八成

路透北京12月14日电---中国证券报周五援引工业和信息化部电信研究院报告称,今年前11个月,全国手机市场出货量为4.17亿部,同比增长10.4%;其中,3G(第三代移动通信)手机出货量达到2.31亿部,同比增长80.4%,2G手机则同比大跌.

报告并称,Android手机出货量已经占据市场主导地位.11月单月,全国手机市场出货量为4,216.2万部,同比增长4.6%,其中,3G手机出货量达到2,661.5万部,同比增长56.8%.

工信部数据显示,截止今年10月末,中国移动电话用户中,3G用户为2.12亿户,年内净增8,399万户.

中国国内3G手机制造商包括华为HWT.UL、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等;电信运营商则包括中国联通(0762.HK)(CHU.N)、中国电信(0728.HK)和中国移动(0941.HK)(CHL.N).(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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