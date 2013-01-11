（更正）中国2012年商业银行债承销排行榜

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
(更正:因统计数据口径调整,2012年商业债券发行总量应为"3,921.8亿元",非"4,386.8亿元";承销额排名首位应为"中金公司",其他亦做相应调整)
路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国商业银行债券发行规模合计达3,921.8亿元人民币;其中,中金公司以871亿元居承销额头名.
此外,中信证券(600030.SS)(6030.HK)和海通证券(600837.SS)分别以784亿元和448亿元的承销额位列第二、三位.
瑞银证券和中信建投证券分列2012年商业银行债承销额第四、五位,之后分别为工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中银国际证券、高盛高华证券、瑞信方正证券和建设银行(601939.SS)(0939.HK).
以下为2012年商业银行债承销具体排名:
按承销金额:(前10位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中金公司 871.4
2 中信证券 784.2
3 海通证券 448
4 瑞银证券 273.4
5 中信建投证券 219
6 工商银行 203.3
7 中银国际证券 193.3
8 高盛高华证券 185
9 瑞信方正证券 162
10 建设银行 150
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)
(发稿 边竞; 审校 丁淑琴)
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