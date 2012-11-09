中国今年全年CPI涨幅料为2.7% PPI同比下降1.8%左右--交行

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透上海11月9日电--中国交通银行(3328.HK)最新报告预计,今年最後两个月中国居民消费价格指数(CPI)平均涨幅约为2.5%,CPI全年涨幅2.7%左右,工业生产者价格指数(PPI)全年下降1.8%左右;而近三个月CPI同比处於筑底阶段,预计未来两个月将突破上行.
报告并认为,在国内经济企稳恢复、国际流动性适度宽松的影响下,PPI周期筑底也已完成,小幅回升的态势将在年末两个月中持续,但由负转正的时间节点可能至明年二季度才出现.
报告预计,根据物价运行规律,初步预计明年CPI同比涨幅约为3.5%,形成新的一轮上升周期,并将继续呈现核心通胀走高的特征;但不排除若受大规模货币冲击或输入型因素的影响,明年通胀压力将比预期要大.
而本轮CPI运行周期中,以今年10月为低点的下降时长持续了15个月,基本接近历史平均下降时长17个月,符合物价运行的周期规律;8-10月份三个月的CPI表现基本属於周期筑底阶段,11月份翘尾因素反弹与雨雪天气因素带来食品价格走高将结束CPI的本轮筑底,但其中表现出的与历次底部不同的特征值得特别关注.
此外,10月份国内制造业PMI指数、PMI新订单指数以及PMI采购量指数均已突破临界值,原材料库存PMI略有上升,加之9月份宏观数据表现较好,基本可以确立经济复苏迹象,从而PPI也进入回升通道.
中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下33个月低点,工业生产者价格指数(PPI)环比出现五个月来首次转正.分析人士预期短期内通胀将不足虑,同时随着经济底部企稳,未来政策料延续目前的基调.(完)
--发稿 徐永/边竞; 审校 曾祥进
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