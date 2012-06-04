中国今年CPI涨幅料低於3.4%--专家

路透北京6月4日电---中国证券报周一刊登发改委专家署名文章指出,短期内中国价格涨幅回落的态势不会改变,上半年仍将在下降通道内运行,全年物价涨幅将低於3.4%.不过,今年四季度CPI则可能有所反弹.

国家发改委价格监测中心主任助理徐连仲并写道,短期内中国经济增长并不乐观,未来走势很大程度上将取决於政策力度.预计二季度经济仍将保持低水平平稳状态,三四季度会有所反弹,但全年经济增长低於上年将是确定的,预计在8.5%左右.

"今年价格上涨的压力将明显小於去年...,全年居民消费价格(CPI)涨幅将控制在3.4%以下,可能的涨幅将在3.0%-3.5%之间",徐连仲认为.

他分析指出,未来经济运行及相应的国际国内市场环境对价格上涨的压力将明显小於去年,且猪肉、粮食等食品价格上涨及翘尾因素对价格总水平上涨的影响明显减小,均将促使价格涨幅持续回落.

不过,由於劳动力价格上涨、企业生产成本持续增加,以及各种价格改革和价格矛盾的梳理对价格总水平上升将产生一定的影响,因而预计,在5-7月保持涨幅回落的态势之後,四季度CPI总水平涨幅则将有所反弹.

"预计第二季度居民消费价格同比涨幅将为3.0%左右,上半年同比涨幅将在3.4%左右.第三季度居民消费价格总水平同比涨幅将继续回落且保持低位运行",徐连仲称.

中国今年前四个月,居民消费价格同比涨幅继续呈高位回落态势,为稳增长的政策调控预留了空间.4月CPI同比上涨3.4%,环比下降0.1%;工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%.

在政策方面,徐连仲建议,要进一步加大财政政策的投入力度,并实行结构性减税,切实扩大内需的增长,特别是扩大消费需求的增长.应继续实施扩大农村消费和改善农村消费环境等刺激农村消费增长的政策,这类政策应有长远的打算,而不是一时的权益之计.

同时,在实施稳健的货币政策、保持市场合理的流动性的同时,着重调整信贷结构,要突出信贷在扩大消费、增加就业、向微、小型企业倾斜等方面的作用,实施更加积极的就业政策.

另外,亦要努力增加粮食产量,保证猪肉、鸡蛋、牛奶、蔬菜等主要食品的供求基本平衡.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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