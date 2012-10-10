中国今年中央财政拨付进口贴息增加

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京10月10日电---为鼓励先进技术设备、重要原材料、关键零部件及元器件进口,促进贸易平衡,近日中国中央财政拨付2012年进口贴息资金25亿元人民币,比上年增长25%.
中国财政部网站周三发布新闻稿称,自2008年设立进口贴息资金以来,中央财政已累计拨付该项资金95亿元,带动国家鼓励产品进口额1,113.52亿美元,平均1元人民币拉动近12美元进口,有效扩大了先进技术装备、关键零部件和能源材料的进口.
今年1-8月中国出口同比增长7.1%,进口增长5.1%;实现贸易顺差1,206亿美元,扩大31.8%.路透最新调查显示,中国9月进出口增幅料均较上月反弹,但仍延续个位数增长,实现全年进出口总额10%的增长预定目标料有难度.
迫于严竣的外贸形势,9月,中国国务院发布《关於促进外贸稳定增长的若干意见》,提出将加快出口退税进度,确保准确及时退税;同时要积极扩大进口,重点增加进口先进技术设备、关键零部件以及与人民群众密切相关的生活用品,支持企业技术改造,促进贸易平衡.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
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