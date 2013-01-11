中国2012年GDP增速可达7.7%--发改委副主任

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京1月11日 - 新华社援引国家发改委副主任张晓强的话称,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标.
新华社对外部周五在其新浪官方微博"中国独家报道"援引张晓强在一论坛的讲话称,2013年中国经济增速预计在7.5%左右,CPI涨幅预期在3.5%左右.
中国国家统计局定于下周五(1月18日)公布中国2012年经济增长率,以及12月工业、投资和零售销售等宏观数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,2012年四季度中国经济增速预计为7.8%.
今日稍早国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,2012年全年CPI同比上涨2.6%.(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。