中国今年经济增长目标面临更多风险

6月25日，在北京中央商务区（CBD）拍摄的公寓楼和写字楼。 REUTERS/Jason Lee

* 欧洲债务危机恶化

* 一些分析师认为经济减速态势尚未见底

* 房地产调控削弱了促进成长举措的作用

* 经济放缓发生在领导层换届之前

撰稿 药朝清

路透北京6月25日电---中国2012年经济成长目标面临的风险似乎在不断上升,因国内需求裹足不前,且欧洲债务危机恶化,在十年一度的领导层换届之前,这令决策者面临的情况更加复杂.

中国这一全球第二大经济体放缓的程度可能比预期的更深,因其房地产调控政策削弱了任何新刺激措施的作用,从而降低了中国应对欧洲和美国需求低迷的能力.

"我看不到经济成长的底部在哪里.总体放缓趋势可能不会很快改变,"中国经济体制改革研究会副会长石小敏对路透表示.

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.

"经济无疑处於下行阶段,"安信证券首席经济学家高善文表示.

高善文预计中国第二季和第三季经济成长年率将介於7-7.5%,临近年底时将温和复苏,因政策刺激将增强.

国务院总理温家宝3月下调2012年经济增速目标至7.5%,若成真,则这将是1990年以来的最低成长步伐.

虽然外界认为中国领导人设定此目标较为保守,但(从该目标公布以来)全球经济形势已大幅恶化,欧洲大多数国家目前面临持续衰退的风险,美国经济也似乎正失去动能.

参看中国经济相关图表,请点选:(link.reuters.com/fut96s).

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路透5月调查中,分析师预计中国第二季经济将同比增长7.9%,全年经济料增长8.2%,这将是1999年来最低增幅.

但此後内需疲弱且海外数据不佳,导致部分分析师下调预估,许多分析师目前预期中国第二季经济增速略高於7%.6月初,中国央行意外降息,以应对经济疲软,这也是2008年以来首次降息.

若下半年经济表现继续疲弱,将加剧经济成长步伐无法达到政府2012年目标的风险,尽管多数分析师仍认为那只是最坏的情形.

"我认为他们(中国)可能会达到目标,但很明显这存在风险,"巴克莱资本驻香港的亚洲新兴市场首席经济分析师黄益平说.

"归根到底,他们还是希望稳定经济增长,因为今年是领导层换届之年,"黄益平称.他仍预计中国经济2012年会增长8.1%.

但石小敏维持其悲观看法,认为2012年经济增速将放缓至7%左右,去年为9.2%.

**放松政策起到作用了么?**

在中国,对硬着陆并没有一个权威的定义.但分析师预期,如果GDP成长率跌破7%,失业将会增加.

上一次中国年度增长目标面临威胁是在2009年,当年第一季经济成长率跌至仅6.6%,随後北京方面祭出4万亿元人民币(6,290亿美元)刺激方案,将全年经济成长率拉回到9.2%.

不像2008/09年,年内迄今的就业市场仍旧相对紧张,部分反映出的是中国人口结构变化.但订单减少、薪资迅速上涨和原材料成本增加令中小型民企愈发举步维艰,这方面的证据也比比皆是.

最新一家发布获利预警的中资企业是运动品牌李宁(2331.HK).公司称,今年获利或因营收疲软而大幅减少,进一步挫伤靠中国消费者来抵御外部疲势的信心.

据了解决策层的政府经济学家表示,许多地方政府受到经济放缓冲击,不断游说中央政府放宽房地产管控和对地方项目的信贷限制.

地方政府一方面土地出让收入大减,另一方面还在艰难偿还高达10.7万亿元人民币(1.68万亿美元)的债务.

不过,北京当局已明确表示不会再推类似2008年的大规模财政刺激政策.当年的措施支撑了中国经济成长,但也带来令人不悦的後遗症,如高通胀压力和潜在的房地产泡沫.

目前为止,决策者推出了几项温和且目标更明确的计划,例如延长现金补贴"以旧换新"来刺激汽车销售,并鼓励消费者购买节能家电.

不过,分析师们认为中国央行恐怕不得不再次调降银行存款准备金率或基准利率,以帮助稳定经济增长.

"第二季的增长率可能较低,但到了第三季料再度提速.如果他们(决策者)不这样看,那麽将会进一步放松政策."荷兰国际集团(ING)驻新加坡的亚洲研究部主管Tim Condon表示.

Condon预计中国央行可能在第三季将存准率和基准利率分别下调两次.安信证券的高善文则预期,人行在年底前将下调一次基准利率,而存准率料下调两到三次.

与此同时,一些分析师对於宽松政策的实施效果则依然表示怀疑,指出中国制造业仍面临产能过剩局面,而且更加难以获得新的贷款.

虽然中国5月的银行放款量强於预期,但很多新增贷款被认为同政府快速推进的基础建设投资有关,而非更广泛层面上的经济活动反弹.

"政府一直在逐步放宽货币环境,但信贷并未出现明显的增长,因为长期贷款需求正在萎缩."发改委高级研究员王健表示,他上周在中国证券报上撰文称,"经济放缓趋势可能在2013年底以前都不会改变."

**棘手的房地产**

房地产市场的放缓对内需构成了最大的拖累.2011年,房地产约占中国GDP总量的13%,并且直接影响到40多个行业的景气表现.

"事情很难办.因为刺激提振内需的最佳途径就是鼓励房地产,这是最简便易行的方法."Condon说道,"某种意义上来讲,中国政府现在是自行束住了手脚."

北京当局看似将坚持实施了两年的遏制房地产投机政策,尽管随着政府放宽货币政策,以及地方政府寻找各种方法来规避房地产限令,房价或许接近触底.

"在中央政府层面,他们仍然希望对房地产保持调控压力,至少在政府班子换届转型完成以前要维持现状."法国兴业银行驻香港分析师姚伟表示,"这就是我们不太看好今年下半年经济表现的原因.房地产行业仍(对经济)构成巨大拖累."

房地产投资今年明显减速,因为银行继续收紧对地产商的放贷.由於之前的快速开发,地产商目前有大量的房屋存量需要消化.

中金的首席经济学家彭文生认为,2012年中国房地产投资的年增率可能较去年的27.9%大幅降低逾一半至13%,并进而拖累整体投资增长率从23.8%下滑到18%.

但讽刺的是,如果中国政府突然取消房地产限令,那麽将被视为是一个中国经济陷入更大麻烦的讯号,一些分析师这样说道.

温家宝总理一直誓言要将房价控制在"合理水平",他可能将这个敏感的难题留给继任者李克强来解决,後者将於2013年初接掌总理职务.

北京宏源证券分析师何一峰指出,"这是个棘手的难题.我们需要拭目以待新一任政府将怎样做."(完)

--编译 杜明霞/侯向明/梁睿雪/高琦; 审校 丁琦/程琳

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