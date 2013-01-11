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中国财经 | 2013年 1月 11日 星期五 16:32 BJT

中国2012年发电量同比增长4.52%

路透北京1月11日 - 中国电监会周五公布,2012年发电量达到4.94万亿千瓦时,同比增长4.52%.

根据国家电力监管委员会发布的数据显示,去年全年中国新增发电装机8,000万千瓦,发电装机总量超过11.4亿千瓦,同比增长7.5%.

"去年,中国火电供电煤耗下降到324克/千瓦时,较上年下降6克/千瓦时."　　电监会表示,今年将更加注重电力行业监管质量和效果,同时在供电监管方面,促进供电服务水平持续提升.

据中国国家统计局数据,中国去年11月发电量同比增长7.9%,1-11月累计增长4.4%.(完)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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