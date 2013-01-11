中国2012年发电量同比增长4.52%

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京1月11日 - 中国电监会周五公布,2012年发电量达到4.94万亿千瓦时,同比增长4.52%.
根据国家电力监管委员会发布的数据显示,去年全年中国新增发电装机8,000万千瓦,发电装机总量超过11.4亿千瓦,同比增长7.5%.
"去年,中国火电供电煤耗下降到324克/千瓦时,较上年下降6克/千瓦时." 电监会表示,今年将更加注重电力行业监管质量和效果,同时在供电监管方面,促进供电服务水平持续提升.
据中国国家统计局数据,中国去年11月发电量同比增长7.9%,1-11月累计增长4.4%.(完)
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。