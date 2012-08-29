今年物价涨幅继续逐步回落-发改委

路透北京8月29日电---中国国家发改委主任张平周三表示,从目前情况看,已出台的各项政策措施正在见到成效,经济增长呈现缓中趋稳态势.随着供求关系改善、国际市场部分大宗商品价格走低,今年以来物价涨幅继续呈现逐步回落态势.

新华周三报导援引张平向全国人大常委会做报告时称,下半年要稳定房地产市场调控政策,坚决抑制投机投资性需求,切实增加普通商品住房特别是中小套型住房供应,防止房价反弹.

并且要加强舆论引导,稳定市场预期,避免不实信息炒作误导.

中国经济持续减速,引发各界忧虑,但中国央行在连续两次降息之後却再无行动,市场猜测,对来年物价继续抬头的担忧或是政府主要顾虑.

中国7月居民消费价格指数(CPI)同比增长1.8%,1-7月同比累计增长3.1%.全年通胀目标实现无虞.但同时,中国二季度GDP(国内生产总值)同比增幅7.6%,延续了近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次。(完)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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