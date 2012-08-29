今年物价涨幅继续逐步回落-发改委

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京8月29日电---中国国家发改委主任张平周三表示,从目前情况看,已出台的各项政策措施正在见到成效,经济增长呈现缓中趋稳态势.随着供求关系改善、国际市场部分大宗商品价格走低,今年以来物价涨幅继续呈现逐步回落态势.
新华周三报导援引张平向全国人大常委会做报告时称,下半年要稳定房地产市场调控政策,坚决抑制投机投资性需求,切实增加普通商品住房特别是中小套型住房供应,防止房价反弹.
并且要加强舆论引导,稳定市场预期,避免不实信息炒作误导.
中国经济持续减速,引发各界忧虑,但中国央行在连续两次降息之後却再无行动,市场猜测,对来年物价继续抬头的担忧或是政府主要顾虑.
中国7月居民消费价格指数(CPI)同比增长1.8%,1-7月同比累计增长3.1%.全年通胀目标实现无虞.但同时,中国二季度GDP(国内生产总值)同比增幅7.6%,延续了近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次。(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。