中国2012年营改增减税逾400亿元

路透北京2月1日 - 中国财政部周五表示,据初步统计,截至目前,纳入营业税改征增值税试点范围的纳税人超过100万户,试点当年(2012年)共实现减税超过400亿元人民币.下一步将扩大试点范围,并研究扩大改革行业.

刊登在财政部网站的新闻稿指出,营改增从制度上解决了重复征税问题,亦减轻了试点企业特别是中小企业的税负.目前试点地区均已实现了营改增税制平稳转换,结构性减税实现预期目标.

财政部财表示,未来要进一步扩大营业税改征增值税的改革试点区域范围,适时将交通运输业和部分现代服务业在全国范围内全面推开.同时,积极研究扩大改革行业,已经开展试点的地区要为扩大行业试点工作做好准备.

自2012年1月1日上海率先启动试点以来,试点地区已扩大到北京、天津、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、湖北、广东、深圳等12个省、直辖市、计划单列市.(完)

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(发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)

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