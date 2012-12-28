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中国财经 | 2012年 12月 28日 星期五 12:31 BJT

陈德铭：中国今年外贸增长6%左右

路透北京12月28日 - 新华社周五援引中国商务部部长陈德铭称,预计今年全年中国外贸增长6%左右,全年吸引外商直接投资(FDI)约1,100亿美元.

这一外贸增速将低于国内生产总值(GDP)增幅,也未及年初所定的10%增长目标.

商务部新闻发言人本月稍早表示,对明年外部经济环境仍不宜乐观.中国11月出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.

新华社并援引陈德铭称,预计今年全年非金融类对外直接投资约700亿美元.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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