中国明年取消电煤价格双轨制

* 明年将取消重点电煤合同及电煤价格双轨制

* 电煤价格波动超过5%可调整上网电价

* 电煤价非正常波动时,将采取临时干预

路透北京12月25日 - 为进一步发挥市场在资源配置中的基础性作用,保障电煤稳定供应,中国国务院办公厅周二发文表示,明年中国将以实施电煤价格并轨为核心,继续实施并不断完善煤电价格联动机制,当电煤价格波动幅度超过5%时,将相应调整上网电价.

周二刊登在中国政府网的深化电煤市场化改革指导意见并指出,将自2013年起取消重点电煤合同及电煤价格双轨制,且鉴于当前重点合同电煤与市场煤价格接近,此次电煤价格并轨后上网电价总体暂不作调整.

"当电煤价格波动幅度超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价,同时将电力企业消纳煤价波动的比例由30%调整为10%."意见称.

同时,国务院将制定电煤价格异常波动的应对预案,在电煤价格出现非正常波动时,依据价格法有关规定采取临时干预措施.

今年以来,煤炭供需形势出现了近年来少有的宽松局面,重点合同电煤与市场煤价差明显缩小,一些地方还出现倒挂,电力企业经营状况有所改善,改革的条件基本成熟,可逐步形成合理的电煤运行和调节机制.

另外,意见还称,将加快健全区域煤炭市场,逐步培育和建立全国煤炭交易市场;鼓励煤电联营,增强互保能力.

此前,中国国家发改委已就2013年煤炭产运需衔接定调,核心政策包括三点:首次取消煤炭重点合同;首次放开铁路运力配置;继续完善煤电联动机制.这意味着电煤价格首次实现完全市场化.而电力行业亦提出完善煤电联动机制,实施即时联动,全额联动,并对过去的政策性亏损能一次性补偿等意见.(完)

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(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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